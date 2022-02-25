Son dakika haberi... Rusya'nın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi üyeliği askıya alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Rusya'nın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi üyeliği askıya alındı

25.02.2022 19:34
Son dakika haberi... Rusya'nın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi üyeliği askıya alındı

Son dakika haber... Avrupa Konseyi, Rusya'nın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi üyeliğinin askıya alındığını duyurdu.

Avrupa Konseyi, Rusya'nın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi üyeliğinin askıya alındığını duyurdu.

Avrupa Konseyi'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği operasyon nedeniyle Avrupa Konseyi ve Bakanlar Komitesi Parlamenterler Meclisi'ndeki üyeliğinin askıya alındığı bildirildi. Konsey, Rusya'nın halen Avrupa Konseyi'nin üyesi olmaya devam ettiğini, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de dahil olmak üzere ilgili Avrupa Konseyi sözleşmelerine halen taraf olduğunu kaydetti. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de, Rusya'nın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi üyeliğinin askıya alınması prosedürünün Ukrayna ve Polonya'nın inisiyatifi üzerine başlatıldığını bildirmişti.

Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere bugün 40'tan fazla ülkeyi içeren bir siyasal örgüt olan ve 1949 yılında kurulan Avrupa Konseyi, insan hakları ve demokrasinin korunması ve teşviki, üye devletlerin kültür alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi gibi görevleri üstleniyor.

(Ebru Orhan/ İHA)

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Avrupa Konseyi, İnsan Hakları, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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