Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu dışı ithalatı yüzde 28,9 arttı

Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ithalatı, yılın ilk yarısında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 28,9 artarak 121,5 milyar dolara çıktı.

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, ülkenin BDT dışı ithalatı, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 azalarak 21,3 milyar dolara geriledi.

Böylece, BDT dışı ithalatı ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,9 artarak 121,5 milyar dolara yükselen Rusya'nın, gıda ürünleri ithalatı yüzde 0,6, kimyasal ürünler ithalatı yüzde 3,6 düşerken, tekstil ürünleri ithalatı ise yüzde 14,7 yükseldi.

Ülkenin ihracatı, geçen yıl 2019'a göre yüzde 20 azalarak 338 milyar dolara, ithalatı da yüzde 6 düşerek 233 milyar dolara gerilemişti.