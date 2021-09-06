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Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu dışı ithalatı yüzde 29,9 arttı - Son Dakika

Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu dışı ithalatı yüzde 29,9 arttı

06.09.2021 16:21
Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu dışı ithalatı yüzde 29,9 arttı, System.String[]

Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ithalatı, yılın ilk 8 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 29,9 artarak 166,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ithalatı, yılın ilk 8 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 29,9 artarak 166,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, ülkenin BDT dışı ithalatı, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 4 azalarak 21,8 milyar dolara geriledi.

Böylece BDT dışı ithalatı ilk 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,9 artarak 166,6 milyar dolara yükselen Rusya'nın, gıda ürünleri ithalatı yüzde 7,5 ve kimyasal ürünler ithalatı yüzde 1,7 düşerken, tekstil ürünleri ithalatı yüzde 1 ve mühendislik ürünleri ithalatı yüzde 5,5 yükseldi.

Ülkenin ihracatı, geçen yıl 2019'a göre yüzde 20 azalarak 338 milyar dolara, ithalatı da yüzde 6 düşerek 233 milyar dolara gerilemişti.

Bağımsız Devletler Topluluğu, dolar, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu dışı ithalatı yüzde 29,9 arttı - Son Dakika Ekonomi


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