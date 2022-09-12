Video: Moskova, Kuruluşunun 875. Yıl Dönümünü Kutluyor

Bir gelenek olarak havai fişek gösterisi de gece gökyüzünü şenlendirdi.

Sabahtan akşama kadar kentin ana cadde ve parklarında konserler, toplu etkinlikler ve gösteriler düzenlendi.

Kaynak: Xinhua

Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

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