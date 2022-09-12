Video: Moskova, Kuruluşunun 875. Yıl Dönümünü Kutluyor - Son Dakika
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Video: Moskova, Kuruluşunun 875. Yıl Dönümünü Kutluyor

12.09.2022 09:59
Video: Moskova, Kuruluşunun 875. Yıl Dönümünü Kutluyor

Rusya'nın başkenti Moskova bu hafta sonu kuruluşunun 875. yıl dönümünü kutluyor.

Rusya'nın başkenti Moskova bu hafta sonu kuruluşunun 875. yıl dönümünü kutluyor.

Sabahtan akşama kadar kentin ana cadde ve parklarında konserler, toplu etkinlikler ve gösteriler düzenlendi.

Teknelerle gerçekleştirilen geçit törenleri, at gösterileri ve defileler kentteki yüzlerce kutlama etkinliğinden bazılarıydı.

Bir gelenek olarak havai fişek gösterisi de gece gökyüzünü şenlendirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Moskova, Kuruluşunun 875. Yıl Dönümünü Kutluyor - Son Dakika

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