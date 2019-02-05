Rusya'nın Başkenti Moskova'da Alınan Bomba İhbarı Sonrası Birçok Okul, Alışveriş Merkezi, Hastane...
37 dakika önce
IHAAW164943-ASA/05-02-2019- Rusya'nın başkenti Moskova'da alınan bomba ihbarı sonrası birçok okul, alışveriş merkezi, hastane ve kamu kurumu boşaltıldı.
IHAAW164943-ASA/05-02-2019
- Rusya
'nın başkenti Moskova
'da alınan bomba ihbarı sonrası birçok okul, alışveriş merkezi, hastane ve kamu kurumu boşaltıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 05.02.2019 16: 49: 43 TSI
NNNN - MOSKOVA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:58 Kaynak: İHA
Avcılar'da Kuyumcu Soygunu Girişimi: Soyguncuların Bıraktığı Paket Polisi Alarma Geçirdi
Rusya'da 130'dan Fazla Noktada Bomba Alarmı! 30 Bin Kişi Tahliye Edildi
Cani Kadın 250 Liralık Küpe İçin Bebeğin Kulağını Parçaladı
Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü