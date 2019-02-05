Son Dakika Haberleri: Rusya'nın Başkenti Moskova'da Alınan Bomba İhbarı Sonrası Birçok Okul, Alışveriş Merkezi, Hastane...

Rusya'nın Başkenti Moskova'da Alınan Bomba İhbarı Sonrası Birçok Okul, Alışveriş Merkezi, Hastane...

37 dakika önce

IHAAW164943-ASA/05-02-2019- Rusya'nın başkenti Moskova'da alınan bomba ihbarı sonrası birçok okul, alışveriş merkezi, hastane ve kamu kurumu boşaltıldı.

Rusya'nın Başkenti Moskova'da Alınan Bomba İhbarı Sonrası Birçok Okul, Alışveriş Merkezi, Hastane..., System.String[]
IHAAW164943-ASA/05-02-2019

- Rusya'nın başkenti Moskova'da alınan bomba ihbarı sonrası birçok okul, alışveriş merkezi, hastane ve kamu kurumu boşaltıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 05.02.2019 16: 49: 43 TSI
NNNN - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:58 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Moskova, 3. Sayfa
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