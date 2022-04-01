Rusya'nın başkenti Moskova'da ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika
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Rusya'nın başkenti Moskova'da ilk teravih namazı kılındı

01.04.2022 23:43
Rusya'nın başkenti Moskova'da ilk teravih namazı kılındı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

Ramazanın başlaması dolayısıyla, Moskova'da yaşayan Müslümanlar Merkez Camisi'ni doldurdu.

Son iki yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle ramazan aylarında sadece din görevlilerinin katılımıyla kılınan teravih namazı, bu ramazanda ilk defa cemaatle kılınmaya başlandı.

Moskova'daki Müslümanlar, iki yıl aradan sonra birlikte teravih namazı kılmanın sevinci ve coşkusunu yaşadı.

Cemaatin teravih namazına yoğun ilgisi nedeniyle cami önündeki caddede trafik yoğunluğu oluştu. Caminin önünde polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

Rusya Müslümanları Dini İdaresi, ramazan ayı boyunca ülkedeki Müslümanlar için değişik etkinlikler planladı.

Moskova'da Zafer Parkı'ndaki Anıt Camisi'nde geleneksel ramazan çadırı kuruldu. Ramazanın ilk akşamı düzenlenecek iftar programıyla açılışı yapılacak çadırda Türkiye ve Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülke, farklı günlerde kültürlerini ve geleneklerini tanıtan iftar programları gerçekleştirecek.

Söz konusu çadırda, 1 Mayıs'ta, Türk topluluğu İdil Ön Bulgarları'nın İslam'ı kabul edişinin 1100. yılına özel program yapılacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın başkenti Moskova'da ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika


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