Rusya'nın başkenti Moskova'da ramazanın ilk iftarı yapıldı - Son Dakika

Rusya'nın başkenti Moskova'da Müslümanlar ramazan ayının ilk iftarını açtı.

Zafer Parkı'ndaki Anıt Camisi önünde ramazan ayı boyunca iftar verilmek üzere Moskova Müslümanları Dini İdaresince kurulan geleneksel iftar çadırı faaliyete geçti.

Ramazan ayının ilk iftarı dolayısıyla düzenlenen programa Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Savuran ve diğer yetkililer katıldı.

Müslümanların yoğun ilgi gösterdiği çadırdaki programda ilahiler okundu, dini içerikli çeşitli etkinliklerle konuşmalar yapıldı. Çadırda yapılan dua sonrasında okunan ezanla birlikte ilk iftar yapıldı.

Ramazan süresince hizmet verecek olan ve tek seferde 500 kişinin iftar yapması planlanan çadırda, Türkiye ve Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülke kültürlerini ve geleneklerini tanıtan iftar programları düzenleyecek.

1 Mayıs günü söz konusu çadırda, Türk topluluğu İdil Ön Bulgarlarının İslam'ı kabul edişinin 1100. yılına özel program düzenlenecek.