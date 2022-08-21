Rus siyaset uzmanı Dugin'in kızı öldürüldü - Son Dakika
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Rus siyaset uzmanı Dugin'in kızı öldürüldü

21.08.2022 11:49
Rus siyaset uzmanı Dugin'in kızı öldürüldü

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, aracındaki patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, aracındaki patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Odintsova bölgesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını savunan Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in 30 yaşındaki kızı Darya Dugina aracının patlaması sonucu hayatını kaybetti. Aracın Dugina'nın babası Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'e ait olduğu ve asıl hedefin Dugin olduğu tahmin edilirken, kızıyla birlikte bir organizasyon dönen Dugin'in, son anda kızıyla araçlarını değiştirdikleri ve bu sayede suikasttan kurtulduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Alexander Dugin, Rusça konuşulan bölgeler de dahil olmak üzere bazı bölgelerin Rusya Federasyonu altında birleştirilmesini savunduğu kızı Darya Dugina ise babasının fikirlerini desteklediği ve Rusya'nın Ukrayna saldırılarını destek verdiği biliniyor. - MOSKOVA

YORUMLAR
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Putin'in akıl hocası siyasetçi Aleksandr Dugin'in kızı, içinde bulunduğu aracın patlaması sonucu hayatını kaybetti Putin'in akıl hocası siyasetçi Aleksandr Dugin'in kızı, içinde bulunduğu aracın patlaması sonucu hayatını kaybetti Le Figaro: 'Erdoğan'ın diplomasisi Türkiye'yi uluslararası sahnede vazgeçilmez konuma getirdi' Le Figaro: 'Erdoğan'ın diplomasisi Türkiye'yi uluslararası sahnede vazgeçilmez konuma getirdi'
Kaynak: İHA

Aleksandr Dugin, Siyaset, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rus siyaset uzmanı Dugin'in kızı öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus siyaset uzmanı Dugin'in kızı öldürüldü - Son Dakika
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