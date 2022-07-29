Moskova'da 16 katlı binada yangın: 8 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Moskova'da 16 katlı binada yangın: 8 ölü, 4 yaralı

29.07.2022 11:19
Moskova'da 16 katlı binada yangın: 8 ölü, 4 yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki 16 katlı bir binanın ilk katında çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki 16 katlı bir binanın ilk katında çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyindeki Alma-Atinskaya Caddesi'nde bulunan 16 katlı bir binanın hostel olarak kullanılan ilk katında gece saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye acil durum ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 200 kişi binadan tahliye edildi. Acil Durumlar Bakanlığına göre yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Moskova acil durum yetkilisi Andrey Rumyantsev, insanların camlarda metal korumalar olduğu için binadan kaçamadıklarını aktardı. Rumyantsev, binada alarm sistemi olduğunu, ancak bazı nedenlerden dolayı çalışmadığını vurguladı. Geçtiğimiz ay hostel sahibinin müfettişler tarafından birden fazla güvenlik ihlali konusunda uyarıldığını kaydeden Rumyantsev, hostelle ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

Toplam 150 metrekarelik alanda etkili olan yangın saatler sonra söndürüldü. Yangının elektrik sistemindeki arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Moskova, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Moskova'da 16 katlı binada yangın: 8 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Moskova'da 16 katlı binada yangın: 8 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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