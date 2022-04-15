RUSYA'NIN BATAN AMİRAL GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇERKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ - Son Dakika
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RUSYA'NIN BATAN AMİRAL GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇERKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

15.04.2022 08:49

UKRAYNA'nın Neptün füzesiyle vurduğunu duyurduğu Rus Karadeniz filosuna ait 'Moskova" isimli geminin son durumuna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

UKRAYNA'nın Neptün füzesiyle vurduğunu duyurduğu Rus Karadeniz filosuna ait 'Moskova" isimli geminin son durumuna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, 'Moskova kruvazörü varış limanına çekilirken, çıkan yangın sırasında gövdede mühimmat patlaması sonucu aldığı hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Gemi, fırtınalı deniz koşullarında battı" denildi.

Rusya'nın amiral gemisi olduğu belirtilen Moskova, geçen yıl haziran ayında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e ilerlerken görüntülenmişti.

RUSYA'NIN BATAN AMİRAL GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇERKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
RUSYA'NIN BATAN AMİRAL GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇERKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
RUSYA'NIN BATAN AMİRAL GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇERKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
RUSYA'NIN BATAN AMİRAL GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇERKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
RUSYA'NIN BATAN AMİRAL GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇERKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

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Karadeniz, Moskova, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RUSYA'NIN BATAN AMİRAL GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇERKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: RUSYA'NIN BATAN AMİRAL GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇERKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ - Son Dakika
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