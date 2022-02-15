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Rusya'nın batı ve güney bölgelerinde bazı askeri birlikler üslerine dönüyor - Son Dakika

Rusya'nın batı ve güney bölgelerinde bazı askeri birlikler üslerine dönüyor

15.02.2022 11:34

Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Güney ve Batı Askeri Bölgelerindeki bazı birliklerin tatbikat kapsamındaki görevlerinin tamamlandığını belirtti.

Söz konusu birliklerin bağlı bulundukları garnizonlara döndüğünü kaydeden Konaşenkov, "Söz konusu birlikler demir yolu ve kara yolu ile bağlı bulundukları garnizonlara dönmek için gerekli yüklemeleri yapmaya başladı." dedi.

Konaşenkov, Belarus'ta devam eden tatbikatlara ise yabancı ülkelerin askeri ataşelerinin de davet edildiğini belirterek "Müttefik Kararlılığı-2022 ortak askeri tatbikatı kapsamında 19 Şubat'ta gerçek mühimmatlarla atışlar yapılacaktır." diye konuştu.

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Tatbikat, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın batı ve güney bölgelerinde bazı askeri birlikler üslerine dönüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'nın batı ve güney bölgelerinde bazı askeri birlikler üslerine dönüyor - Son Dakika
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