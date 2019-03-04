Son Dakika Haberleri: Rusya'nın Baykal Gölü'nde Mayolu Buz Pateni Yarışı Nefes Kesti

Rusya'nın Baykal Gölü'nde Mayolu Buz Pateni Yarışı Nefes Kesti

9 dakika önce

Rusya'nın en ünlü turistik yerlerinden biri olan Baykal Gölü, kış aylarında dünyanın en büyük buz pateni pisti haline geliyor.

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Rusya'nın en ünlü turistik yerlerinden biri olan Baykal Gölü, kış aylarında dünyanın en büyük buz pateni pisti haline geliyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:19 

Rusya Federasyonu, Dünya
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