Rusya'nın Baykal Gölü'nde Mayolu Buz Pateni Yarışı Nefes Kesti
9 dakika önce
Rusya'nın en ünlü turistik yerlerinden biri olan Baykal Gölü, kış aylarında dünyanın en büyük buz pateni pisti haline geliyor.
Rusya
'nın en ünlü turistik yerlerinden biri olan Baykal Gölü, kış aylarında dünyanın en büyük buz pateni pisti haline geliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:19
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