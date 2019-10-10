Son Dakika Haberleri: Rusya’nın bebe ve çocuk konfeksiyonu tercihi Bursa oldu
Son Dakika Ekonomi Rusya’nın bebe ve çocuk konfeksiyonu tercihi Bursa oldu

Rusya’nın bebe ve çocuk konfeksiyonu tercihi Bursa oldu

1 saat önce

BTSO tarafından Ticaret Bakanlığı desteği ile yürütülen bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü UR-GE Projeleri kapsamında sektör temsilcileri Rusya'nın başkenti Moskova'ya ihracat seferi gerçekleştirdi.

Rusya’nın bebe ve çocuk konfeksiyonu tercihi Bursa oldu, System.String[]

BTSO tarafından Ticaret Bakanlığı desteği ile yürütülen bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü UR-GE Projeleri kapsamında sektör temsilcileri Rusya'nın başkenti Moskova'ya ihracat seferi gerçekleştirdi.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Moskova, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:31 
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