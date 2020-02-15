Rusya'nın Belarus'tan geçen petrol boru hattında patlama - Son Dakika
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Rusya'nın Belarus'tan geçen petrol boru hattında patlama

6 saat önce

Rusya'nın Belarus üzerinden Avrupa'ya petrol sevkiyatı yaptığı Drujba petrol boru hattında patlama meydana geldi.

Rusya'nın Belarus'tan geçen petrol boru hattında patlama, System.String[]

Rusya'nın Belarus üzerinden Avrupa'ya petrol sevkiyatı yaptığı Drujba petrol boru hattında patlama meydana geldi.


Belarus Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Belarus üzerinden Avrupa'ya petrol sevkiyatı yaptığı Drujba petrol boru hattında patlama meydana geldiği belirtildi. 12 kişinin 6 iş makinesi ile müdahale ettiği olayda, patlamadan 31 dakika sonra boru hattındaki akışın kesilerek büyük bir faciadan dönüldüğü aktarıldı. Müdahale sayesinde sadece 15 ton petrolün doğaya sızdığı ve ekiplerin bu petrol atıklarını temizlemek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, boru hattındaki onarım çalışmalarına devam edildiği ifade edildi. - MİNSK

Belarus, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:07 Kaynak: İHA
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