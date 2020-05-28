Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika

Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergej J. Netschajew, Rus bilgisayar korsanının Federal Meclisin bilgisayar sistemine saldırmasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, müsteşar Miguel Berger'in, Federal Meclise (Bundestag) yönelik siber saldırıyı şiddetle kınadığını ve Almanya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) siber saldırılara karşı yaptırım öngören mekanizmasını işleteceğini Netschajew'e ilettiği ifade edildi.

Görüşmede Rus büyükelçiye, Federal Başsavcılık tarafından Dimitri Badin hakkındaki tutuklama emriyle ilgili bilgi verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Badin'in siber saldırından sorumlu tutulan APT28 grubu üyesi olduğuna ve siber saldırı sırasında GRU adlı Rus askeri gizli servisine çalıştığına dair güçlü ipuçlarının bulunduğu kaydedildi.

Merkel'in e-postaları ele geçirilmişti

"Scaramouche" kod adını kullanan Dimitri Sergeyeviç Badin adlı bilgisayar korsanının 2015'te Federal Meclisin bilgisayar sistemine saldırdığı, bu saldırıda Merkel ve başka milletvekillerinin elektronik postlarından belgeler kopyaladığı ifade edilmişti.



Merkel'in bilgisayarından 16 GB'lik belge kopyalandığı, ele geçirilen e-postalarda 2012-2015 yıllarındaki yazışmaların bulunduğu belirtilmişti.



30 yaşındaki Rus bilgisayar korsanının ABD'deki önemli kurumlara da siber saldırı yaptığı ve bu nedenle Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) arananlar listesinde olduğu açıklanmıştı.

Şansölye'nin Başbakanlıktaki yazışmalarının ise ele geçirilmediği bildirilmişti.