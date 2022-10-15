Yeni Rus Buzkıran Gemisi Denizdeki Denemesine Başladı - Son Dakika
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Yeni Rus Buzkıran Gemisi Denizdeki Denemesine Başladı

15.10.2022 11:14
Yeni Rus Buzkıran Gemisi Denizdeki Denemesine Başladı

Rusya'nın Birleşik Gemi İnşaat Şirketi tarafından 14 Ekim 2022'de yayınlanan fotoğraf, nükleer enerjiyle çalışan buzkıran gemisi Ural'ı gösteriyor.

Rusya'nın Birleşik Gemi İnşaat Şirketi tarafından 14 Ekim 2022'de yayınlanan fotoğraf, nükleer enerjiyle çalışan buzkıran gemisi Ural'ı gösteriyor.

Ural, Rusya'nın Project 22220 çok amaçlı nükleer enerjili buzkıran gemilerinin üçüncüsü.

MOSKOVA, 15 Ekim (Xinhua) -- Rusya'nın Birleşik Gemi İnşaat Şirketi (USC), ülkenin nükleer enerjili buzkıran gemisi Ural'ın Cuma günü deniz denemesine başladığını duyurdu.

USC'den yapılan açıklamada, geminin USC'nin bir parçası olan Baltık Tersanesi'nin donatım setinden ayrılmasının ardından uzmanların gelecek üç hafta boyunca mekanizmaların ve ekipmanın çalışmasını kontrol edecekleri ifade edildi.

Ural, Rusya'nın Project 22220 çok amaçlı nükleer enerjili buzkıran gemilerinin üçüncüsü. Şirket, bu gemilerin dünyadaki bu türden en büyük ve en güçlü buzkıranlar olduğunu kaydetti.

USC, bu gemilerin ana görevinin Kuzey Kutbu'nun batı bölgesinde yıl boyunca seyrüsefer yapılabilmesini sağlamak olduğunu ve gelecek senelerde Rusya'nın sivil buzkıran gemisi filosunun omurgasını oluşturacaklarını ifade etti.

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Kaynak: Xinhua

Rusya, Güncel, Son Dakika

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