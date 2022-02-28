Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: "ABD, 12 Rus diplomatı sınır dışı etti" - Son Dakika
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: "ABD, 12 Rus diplomatı sınır dışı etti"

28.02.2022 22:46
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: "ABD, 12 Rus diplomatı sınır dışı etti"

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD tarafından BM daimi temsilciliğinde çalışan 12 Rus diplomatın sınır dışı edildiğini ve Rus diplomatların ülkeyi terk etmeleri için 7 Mart tarihine kadar süre verildiğini söyledi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD tarafından BM daimi temsilciliğinde çalışan 12 Rus diplomatın sınır dışı edildiğini ve Rus diplomatların ülkeyi terk etmeleri için 7 Mart tarihine kadar süre verildiğini söyledi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, bugün yapılan BM toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. ABD tarafından kendilerine yönelik eylemlere devam edildiğini söyleyen Nebenzya, "Az önce ABD makamlarının, BM merkezinin bulunduğu ülke olarak yükümlülüklerini tamamen ihlal ederek düşmanca eylemlerde bulunduğuna dair bilgi aldım. ABD, Rus misyonunu az önce ziyaret etti ve bize bu şartı yerine getirmemizi emreden bir not verdi. Bize 12 Rus çalışanına sınır dışı kararı verildiği söylendi. 7 Mart'a kadar Rus diplomatların ülkeyi terk etmesi gerekiyor. BM Daimi Temsilciliği'ndeki Rus diplomatların sınır dışı edilmesi, ABD'nin BM Anlaşması ve kabul eden tarafla yapılan sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine saygısızlıktır" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri öldürdüğüne dair verilerin olmadığını savunan Nebenzya, "Yüzlerce sivil ölümüyle ilgili bugün zaten burada bir sürü yalan haber olduğunu söyledim. Sivil kayıplara dair doğrulanmış bilgiler yok. Tabii ki bir savaş olduğunda her şey olabilir. Ama bu bilgiyi güvenilir saymak için daha fazla teyit gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BEN BUNA SAVAŞ DEMİYORUM"

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekata dair konuşan Nebenzya, "Ben buna savaş demiyorum. Çünkü savaş daha aktif askeri operasyonları gerektiriyor. Bunun operasyon olduğunu duyurduk. Biz sadece Ukrayna'daki askeri hedeflere saldırıyoruz, sivil altyapıya ve şehirlere saldırmıyoruz. Ukrayna'nın kurumları ve ordusu cumhuriyetleri doğrudan tehdit etmedikçe Donbass'ta bir askeri operasyon planlamadığımızı defalarca açıkladık. Elimizde askeri bir operasyonun planlandığına dair güvenilir bilgi vardı. Bu şartlar altında (operasyon) kaçınılmaz bir adımdı" dedi.

"UKRAYNA'DA GERÇEK İKTİDAR, RADİKALLERİN VE NAZİLERİN ELİNDE"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in zayıf olduğu için iktidardaki radikallere direnme gücü olmadığını savunan Nebenzya, "Ukrayna'da gerçek iktidar, radikallerin ve Nazilerin elinde. Onlar da kendi gündemine sahip. Başkan Zelenskiy de zayıf olduğunu ve günümüz Ukrayna'sında ana siyasi güç olan radikallere direnmek için siyasi iradeye ve güce sahip olmadığını gösterdi. Ukraynalı yetkililerden Nazilerden ve militarizmden arındırılmaya hazır olduklarına dair bir anlayış görür görmez bu operasyonun sona ermesine yönelik bir adım olacak" şeklinde konuştu.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: ABD, 12 Rus diplomatı sınır dışı etti

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Kaynak: İHA

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