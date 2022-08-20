Avusturya'da Rus diplomatın Ukrayna'ya yönelik paylaşımı tepkilere yol açtı - Son Dakika
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Avusturya'da Rus diplomatın Ukrayna'ya yönelik paylaşımı tepkilere yol açtı

20.08.2022 23:16
Avusturya'da Rus diplomatın Ukrayna'ya yönelik paylaşımı tepkilere yol açtı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Mikhail Ulyanov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD'den ülkesine yapılan silah desteğine ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşıma yönelik "Ukrayna halkına merhamet yok.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Mikhail Ulyanov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD'den ülkesine yapılan silah desteğine ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşıma yönelik "Ukrayna halkına merhamet yok." yorumunda bulunması, Avusturya'da tepkilere yol açtı.

Viyana'daki Ukrayna'nın temsilcileri, Ulyanov'un ifadelerini "soykırım çağrısı" olarak yorumladı.

Bunun üzerine Avusturya Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklama yaparak, Rus diplomat Ulyanov'a tepki gösterdi.

Bakanlık, açıklamada, ifade özgürlüğünden yana olunduğunu ancak "bu tür kışkırtıcı söylemlere de kararlı bir şekilde karşı durduklarını" bildirdi.

Rus diplomat Bakanlığa çağrılacak

Viyana'da yaklaşık 18 aydır süren İran nükleer müzakerelerinde Rusya heyetinin başkanlığını da yapan diplomatın yarın Dışişleri Bakanlığına çağrılacağı da ifade edildi.

Tepkiler sonrasında paylaşımını silen Rus diplomat Ulyanov da ifadelerinin çarpıtıldığını belirterek Zelenskiy'nin ABD'den silah alarak diplomasi yerine savaşı tercih ettiğini bu nedenle halkına merhamet etmediğini anlatmaya çalıştığını savundu.

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Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Avusturya, Ukrayna, Viyana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturya'da Rus diplomatın Ukrayna'ya yönelik paylaşımı tepkilere yol açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avusturya'da Rus diplomatın Ukrayna'ya yönelik paylaşımı tepkilere yol açtı - Son Dakika
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