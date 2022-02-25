Rusya'nın Bişkek Büyükelçiliği önünde Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
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Rusya'nın Bişkek Büyükelçiliği önünde Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

25.02.2022 13:36
Rusya'nın Bişkek Büyükelçiliği önünde Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

Kırgızistan'da, Rusya'nın Bişkek Büyükelçiliği önünde Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi.

Kırgızistan'da, Rusya'nın Bişkek Büyükelçiliği önünde Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi.

Rusya'nın Bişkek Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, "Ukrayna'da savaşa hayır" ve "Ukrayna'da savaşı durdurun" yazılı afiş taşıdı.

Öte yandan Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Ukrayna'nın Bişkek Büyükelçisi Valeriy Jovtenko ile bir araya geldi.

Jovtenko, Ukrayna'daki son gelişmeler hakkında Kazakbayev'e ayrıntılı bilgi verdi.

Kazakbayev, ihtilafın hızlı bir şekilde çözülmesi umudunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Mevcut durumu barışçıl bir şekilde çözmek için uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilke ve normları çerçevesinde münhasıran siyasi ve diplomatik yöntemlerle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi platformları da dahil olmak üzere yeni müzakere yollarının bulunması gerekiyor."

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'dan 300'den fazla Kırgızistan vatandaşının tahliyesi için çalışma başlattıklarını duyurdu.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'daki askeri operasyondan sonra müzakerelere geri döneceklerini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'daki askeri operasyondan sonra müzakerelere geri döneceklerini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 'Ukrayna ateşkes yaptığında müzakereye hazırız. Ukrayna halkının zaten böyle bir şansı olacak. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 'Ukrayna ateşkes yaptığında müzakereye hazırız. Ukrayna halkının zaten böyle bir şansı olacak.

Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Bişkek Büyükelçiliği önünde Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika


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