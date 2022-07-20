Rusya'nın BM Büyükelçisi, silahlı çatışma bölgelerinde çocuklara yönelik politikalarını savundu

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanski, ülkesinin Suriye'den 252 Rus çocuğu yurduna döndürdüğünü belirterek, Ukraynalı çocukları kaçırdıkları suçlamasını reddetti.

Rus Büyükelçi Polyanski, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Güvenlik Konseyi oturumunda, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye'deki çocukların kendi ülkelerine gönderilmesinin gerekliliğine yönelik çağrılarına rağmen, çoğu Batılı ülkeler inatla vatandaşlarının dönüşünü kabul etmiyor. Bu ülkelerden farklı olarak, silahlı çatışma bölgelerinden çocukların anavatanlarına gönderilmesi konusunda güçlü bir çalışma içindeyiz." dedi.

Polyanski, Guterres'in 2021'de silahlı çatışma bölgelerindeki çocuklara ilişkin yıllık raporunun tartışıldığı oturumda, "Suriye'de bu işlem tecrübeli bir çalışma komitesi tarafından uygulanıyor. Şu ana kadar 252 çocuk geri getirildi. Bu çocuklara gerekli yardımlar yapılıyor, tıbbi rehabilitasyonları ve sosyal uyumları için önlemler alınıyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel operasyonun amaçlarından birinin "Donbas bölgesi nüfusunu ve çocuklarını Kiev rejiminin suç eylemlerinden korumak olduğunu" iddia eden Rus büyükelçi, Ukrayna'da özel askeri harekatın başlamasından 12 Temmuz'a kadar, aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 3 milyon kişinin "Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden" Rusya Federasyonu topraklarına tahliye edildiğini belirtti.

Polyanski, 3 milyon kişinin hepsinin Rusya'ya gönüllü getirildiğini, Rus yetkililerin çocukların kaçırılması olayına karıştığı yönündeki asılsız iddiaları kategorik olarak reddettiklerini dile getirdi.

Öte yandan, ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jeffrey DeLaurentis oturumda yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı, çocuk istismarına karanlık bir sayfa ekledi." diye konuştu.

DeLaurentis, "Rus kuvvetleri hastaneleri ve okulları hedef aldığından Ukrayna'daki çocuklar giderek daha fazla risk altında ve Rus kuvvetlerinin 260 binden fazla çocuğun da dahil olduğu sözde tasfiye süreci yoluyla bir milyondan fazla Ukraynalı sivili zorla Rusya'ya sınır dışı ettiği bildiriliyor." ifadelerine yer verdi.