Rusya'nın BM Büyükelçisi: "Zaporijya Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntı yok" - Son Dakika
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Rusya'nın BM Büyükelçisi: "Zaporijya Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntı yok"

04.03.2022 21:32

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin tamamen çalışır durumda olduğunu ve radyoaktif sızıntı tehlikesi bulunmadığını söyledi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin tamamen çalışır durumda olduğunu ve radyoaktif sızıntı tehlikesi bulunmadığını söyledi.

BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısının ardından acil toplandı.

Rus Büyükelçi Nebenzia, Rusya ordusunun Zaporijya Nükleer Santrali'nin kontrolünü 28 Şubat'ta ele geçirdiğini belirterek, santrale yönelik saldırının "yalan ve yapay bir histeri" olduğunu iddia etti.

Nükleer santralin güvenliğinin Rus ordusu ve Ukraynalı operatörlerce sağlandığını söyleyen Nebenzia, Zaporijya Nükleer Santrali'nin tamamen çalışır durumda olduğunu ve radyoaktif sızıntı tehlikesi bulunmadığını ifade etti.

Nebenzia, Rusya'nın "Çernobil trajedisini" Belarus ve Ukrayna halkıyla yaşadığını belirterek, radyasyonun normal seviyelerde tutulmasına herkesten daha fazla önem verdiğini kaydetti.

Rusya'nın BM Büyükelçisi: Zaporijya Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntı yok
Rusya'nın BM Büyükelçisi: Zaporijya Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntı yok
Rusya'nın BM Büyükelçisi: Zaporijya Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntı yok

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Birleşmiş Milletler, Zaporijya, Nükleer, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın BM Büyükelçisi: 'Zaporijya Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntı yok' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'nın BM Büyükelçisi: "Zaporijya Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntı yok" - Son Dakika
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