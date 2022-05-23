Rusya'nın BM Cenevre Daimi Temsilciliği müsteşarlarından Bondarev istifa etti - Son Dakika
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Rusya'nın BM Cenevre Daimi Temsilciliği müsteşarlarından Bondarev istifa etti

23.05.2022 15:30
Rusya'nın BM Cenevre Daimi Temsilciliği müsteşarlarından Bondarev istifa etti

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Cenevre Daimi Temsilciliği müsteşarlarından Boris Bondarev, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Cenevre Daimi Temsilciliği müsteşarlarından Boris Bondarev, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

İstifa mektubunu sosyal medyadan paylaşan Bondarev, "20 yıllık diplomatik kariyerimde dış politikamızda birçok değişim gördüm, fakat 24 Şubat'tan bu yana ülkemden hiç bu kadar utandığım olmadı." ifadesini kullandı.

Bondarev, Rusya-Ukrayna savaşını kastederek, "Artık bu kanlı, akılsız ve gereksiz rezaletin bir parçası olamam." açıklamasında bulundu.

Açıklamasında Bondarev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 18 yıl içinde başarılı bir diplomattan dünyayı tehdit eden ve çatışmaları duyuran biri haline dönüştüğünü belirtti.

Bondarev, "Bakanlığın artık diplomasiyle alakası kalmadı. Burası tamamen savaş kışkırtıcılığı, yalan ve nefret merkezine dönüştü." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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