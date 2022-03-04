"Türkiye'de, Ukrayna müzakerelerinin yapılması iyi bir fikir" - Son Dakika
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"Türkiye'de, Ukrayna müzakerelerinin yapılması iyi bir fikir"

04.03.2022 22:48
"Türkiye'de, Ukrayna müzakerelerinin yapılması iyi bir fikir"

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin ilk 2'si Belarus'ta gerçekleşirken, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, Ukrayna ile 3'üncü müzakereler hakkında, "Türkiye'de, müzakerelerin yapılması iyi bir fikir" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin ilk 2'si Belarus'ta gerçekleşirken, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, Ukrayna ile 3'üncü müzakereler hakkında, " Türkiye'de, müzakerelerin yapılması iyi bir fikir" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından başlatılan müzakereler hakkında Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov açıklamada bulundu. Rusya BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gatilov Ukrayna ile gerçekleştirilecek 3'üncü müzakereler hakkında, Antalya'da düzenlenmesi planlanan diplomatik forumda yapılması fikrine sıcak baktıklarını belirterek, "Türkiye'de, Ukrayna müzakerelerinin yapılması iyi bir fikir" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Rusya, Belarus'ta müzakere yapılmasını Ukrayna ise Türkiye, Azerbaycan veya Polonya'da müzakerelerin yapılmasını talep etmişti. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yapmasının ardından müzakerelerin Belarus'ta yapılması kararı alınmıştı.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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