Üye Girişi
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya Covid-19'a yakalandı - Son Dakika

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya Covid-19'a yakalandı

07.02.2022 21:42
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya Covid-19'a yakalandı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya'nın Covid-19'a yakalandığı açıklandı. Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, Nebenzya'nın kendisini karantinaya aldığı belirtilerek, "Bugün Vasiliy Nebenzya'nın testi pozitif çıktı. Daimi temsilci kendini izole ediyor ve test sonuçları negatif olduğunda yüz yüze çalışmaya dönecek" denildi.

BM'deki diğer misyon çalışanlarına da sürekli korona virüs testi yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Daimi misyon çalışanları düzenli olarak Covid-19 için kontrol ediliyor. Bu özellikle Birleşmiş Milletler merkezindeki yüz yüze çalışmalara katılan diplomatlar için geçerlidir" denildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya Covid-19'a yakalandı

YORUMLAR
500

Birleşmiş Milletler, Koronavirüs, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya Covid-19'a yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:43 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan muhalefetin geçmiş olsun mesajları hakkında açıklama: İnşallah diğer alanlara da taşınır
21:25 Vatandaşla toprak tartışması yaşayan CHP'li Başkan İsmail İnam: Bazı nahoş hadiseler oldu, üzgünüm
21:24 Dere kenarında oynayan çocuklar, cansız erkek bedeni buldu!
21:13 Doğal gaz patlamasında tahrip olan binanın yıkımına başlandı! Bina sakinleri gözyaşlarını tutamadı
21:11 Kazı esnasında kelepçeli cesedi bulunan Murat Kartal'ın son görüntüleri ve ses kaydı gün yüzüne çıktı
20:19 Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
20:13 Gözü dönmüş koca, tartışma sonucu evi terk eden 4 aylık eşi ile kayınvalidesini tüfekle vurdu
20:12 Elektrik zamlarından sonra restoran ve kafelerden ısıtıcılar için açılış ücreti alınmaya başladı
20:08 Koronaya yakalanan Erdoğan çiftinin sağlık durumu nasıl? Son açıklamayı Emine Erdoğan yaptı
19:25 Son Dakika: Türkiye'de 7 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 236 kişi vefat etti, 96 bin 514 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 21:49:50. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya Covid-19'a yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement