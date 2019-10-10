Son Dakika Haberleri: Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia: "Bu operasyon, bazı koalisyon ortaklarının,...
Son Dakika Güncel Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia: 'Bu operasyon, bazı koalisyon ortaklarının,...

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia: "Bu operasyon, bazı koalisyon ortaklarının,...

5 dakika önce

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia: "Bu operasyon, bazı koalisyon ortaklarının, Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptıkları demografik mühendisliğin bir sonucu. Onları bunu yapmamaları konusunda uzun süre uyardık.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia:

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia: "Bu operasyon, bazı koalisyon ortaklarının, Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptıkları demografik mühendisliğin bir sonucu. Onları bunu yapmamaları konusunda uzun süre uyardık. Şimdi Kürtler aslında orada demografik politikaları değiştiriyor."

Birleşmiş Milletler, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:46 Kaynak: AA
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