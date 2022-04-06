Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınması için yarın oylama yapılacak - Son Dakika
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Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınması için yarın oylama yapılacak

06.04.2022 19:34
Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınması için yarın oylama yapılacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınması için yarın oylama yapılacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınması için yarın oylama yapılacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanı Sözcüsü Paulina Kubiak yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu'nun Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınması için yarın oylama yapacağını aktardı. ABD'nin talebi üzerine Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınması için Genel Kurul'un 193 üyesinin davet edildiği ve Rusya'nın üyeliğinin askıya alınması için ülkelerin en az üçte ikisinin lehte oy kullanması gerekiyor.

2006 yılında oluşturulan, İnsan Hakları Konseyi, BM Genel Kurulu tarafından seçilen 47 üye ülkeden oluşuyor. Konseyin görevi ise insan haklarını desteklemek ve BM üyesi ülkelerdeki durumlarını düzenli olarak gözden geçirmektir. Öte yandan 2011 yılında Muammer Kaddafi döneminde Libya, İnsan Hakları Konseyi üyeliği askıya alınmıştı.

ABD, KONUYU DÜN BM GÜVENLİK KONSEYİ'NDE DİLE GETİRMİŞTİ

BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın Ukrayna'da sivil ölümlere yol açtığı yönündeki iddialara karşı dün gerçekleşen oturumda konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılması çağrısı yapmış, "Rusya, amacı insan haklarına saygıyı geliştirmek olan bir organda yetkili bir konuma sahip olmamalıdır. Bu sadece ikiyüzlülük değil, aynı zamanda tehlikelidir" demişti.

Thomas-Greenfield ayrıca, "Rusya'nın insan haklarına ne kadar az saygı gösterdiğini her gün daha fazla görüyoruz. Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi'nde yer alması Konseyin güvenilirliğini zedeliyor. Tüm BM'yi baltalıyor ve bu tamamen yanlış" ifadelerini kullanmıştı.

(Melike Yazır/İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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