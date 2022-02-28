Rusya'nın BM Temsilcisi, ABD'nin 12 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı - Son Dakika
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Rusya'nın BM Temsilcisi, ABD'nin 12 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı

28.02.2022 23:55
Rusya'nın BM Temsilcisi, ABD'nin 12 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı

BİRLEŞMİŞ Rusya Federasyonu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebizia, ABD'nin 12 Rus diplomatının 7 Mart'a kadar ülkeden ayrılmasını istediğini bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Rusya Federasyonu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebizia, ABD'nin 12 Rus diplomatının 7 Mart'a kadar ülkeden ayrılmasını istediğini bildirdi.

Rus temsilci Nebizia, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında, ABD'nin, BM'de görevli 12 Rus diplomatın istenmeyen kişi (persona nan grata) ilan edildiği, 7 Mart'a kadar ülkeyi terk etmeleri gerektiği yönünde kendilerine bildirimde bulunduğunu açıkladı.

Gelen bir telefona cevap verdikten sonra gazetecilere dönen Nebizia, "Bana az önce Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'ndeki 12 Rus diplomatın istenmeyen kişi olduğu söylendi." dedi.

Nebizia, "Bu, bizim seçimimiz değil. Biz başlatmadık ve sanırım cevap verilecektir." diye konuştu.

ABD'nin, BM ile ev sahibi ülke anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini açıkça ihlal ettiğini belirten Rus elçi, henüz listeyi görmediği için ABD'den ayrılması gereken diplomatlar hakkında detaylı bilgiye sahip olmadığını kaydetti.

Rus Temsilci, Ukrayna savaşında nükleer silah kullanımına yönelik bir soru üzerine, "Başkan Putin'in bu konuda söylediklerini söyledim. Ukrayna silahsızlanma yönünde adım attığı andan itibaren bu durum sonlandırılacaktır." dedi.

Nebizia, "NATO liderlerinden Rusya'yla ilgili bu konuda rahatsız edici bazı açıklamalara şahit olduk. Bunun üzerine işe yarar bir caydırıcılık yöntemi olarak Başkan Putin nükleer gücümüzün yüksek alarma geçmesini istedi." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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