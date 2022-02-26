BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Rusya'nın BMGK tasarısını veto etmesinin ardından 43 ülkeden ortak açıklama geldi - Son Dakika
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Rusya'nın BMGK tasarısını veto etmesinin ardından 43 ülkeden ortak açıklama geldi

26.02.2022 03:47

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etmesinin ardından ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 43 ülkenin imza koyduğu ortak bildiriyi okudu.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etmesinin ardından ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 43 ülkenin imza koyduğu ortak bildiriyi okudu.

Güvenlik Konseyi çıkışında Thomas Greenfield, diğer ülkelerin daimi temsilcileri ile basına yaptığı ortak açıklamada, "Karar tasarısı hayatı önemdeydi, ülkelerin konseyde uluslararası barışı ve güvenliği sağlayıp sağlamaması ve BM Şartı'nı korumaya inanıp inanmamasıyla ilgiliydi." dedi.

ABD Daimi Temsilcisi, Rusya'nın oylamada veto kararı ile yetkisini suiistimal ettiğini belirterek, Ukrayna'daki durumla ilgili "Burada saldırgan olan Başkan Putin'dir. Bunun başka bir orta yolu yoktur." ifadesini kullandı.

Karar tasarısına destek veren tüm ülkelere teşekkür eden Thomas Greenfield, Ukrayna'yı ve BM Şartı'nı desteklemeye devam edeceklerini kaydetti ve "Bu konuyu, Rusya'nın vetosunun geçerli olmadığı Genel Kurul'a taşıyacağız ve dünya ulusları Rusya'yı sorumlu tutmaya devam edecek." diyerek sözlerini noktaladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Rusya'nın BMGK tasarısını veto etmesinin ardından 43 ülkeden ortak açıklama geldi
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Rusya'nın BMGK tasarısını veto etmesinin ardından 43 ülkeden ortak açıklama geldi
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Rusya'nın BMGK tasarısını veto etmesinin ardından 43 ülkeden ortak açıklama geldi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Rusya'nın BMGK tasarısını veto etmesinin ardından 43 ülkeden ortak açıklama geldi - Son Dakika


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