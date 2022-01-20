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"Rusya'nın büyük bedeller ödeyeceğini açıkça belirtmeye devam edeceğiz" - Son Dakika

"Rusya'nın büyük bedeller ödeyeceğini açıkça belirtmeye devam edeceğiz"

20.01.2022 19:52
"Rusya'nın büyük bedeller ödeyeceğini açıkça belirtmeye devam edeceğiz"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Rusya söz konusu olduğunda ortaklarımızla tek ses olarak konuştuğumuzu ve hareket ettiğimizi temin ediyorum" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Rusya söz konusu olduğunda ortaklarımızla tek ses olarak konuştuğumuzu ve hareket ettiğimizi temin ediyorum" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı James Cleverly bir araya geldi. Dörtlü görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Blinken ve Baerbock, Rusya ve Ukrayna arasındaki krize yönelik açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna sınırında asker konuşlandırmasına karşı uyarıda bulunan Blinken ve Baerbock, Rusya'yı "bir diyalog yolu benimsemeye" çağırarak, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir saldırganlığının "ciddi bir karşılığı tetikleyeceğini" ifade etti. Blinken, "Herhangi bir Rus askeri gücünün Ukrayna sınırını geçmesi veya Ukrayna'ya karşı yeni saldırganlık eylemleri gerçekleştirmesi durumunda, ortaklarımızla hızlı, şiddetli ve birleşik bir yanıtla karşılık vereceğimiz konusunda çok net olduk" ifadelerini kullanarak, "Rusya söz konusu olduğunda ortaklarımızla tek ses olarak konuştuğumuzu ve hareket ettiğimizi temin ediyorum" dedi.

Rusya - Ukrayna krizi hakkında "diplomatik yolların" bulunması gerektiğine dikkat çeken Blinken, NATO müttefiklerinin birlik içinde konuşabilmelerini sağlamak için Ukrayna sınırındaki kriz ışığında yüzlerce toplantı yapıldığını söyledi. Blinken, "Bu birlik bize, Rusya'nın erişemeyeceği bir güç veriyor. Bu yüzden ilk etapta gönüllü ittifaklar kuruyoruz. Rusya'nın bizi bölmeye çalışması da bu yüzden" dedi.

"RUSYA'NIN BÜYÜK BEDELLER ÖDEYECEĞİNİ AÇIKÇA BELİRTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Blinken, NATO müttefikleri ile Rusya arasındaki görüşmelerin her iki tarafın da dikkate alması gereken şeyler sağladığını ifade ederek, "Bu diplomatik yolu takip etmekte ısrarcı olsak da, Rusya'nın daha fazla saldırganlık yolunu seçmesi halinde hızlı ve büyük bedeller ödeyeceğini açıkça belirtmeye devam edeceğiz" dedi.

Blinken ayrıca, dün konuyla ilgili bir açıklamada bulunan ABD Başkanı Joe Biden'ın sözlerine atıfta bulunarak, "Dün Başkan Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin'in henüz kararını verdiğine inanmadığını söylediğini duydum. Bizim görevimiz, Başkan Putin'in önündeki farklı seçenekleri netleştirmek için yaptığımız tüm çalışmalarda birlikte olmaktır" dedi.

"KRİZDEN ÇIKMANIN TEK YOLUNUN DİYALOG KURMAK OLDUĞU KONUSUNDA HEMFİKİRİZ"

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ise, Batı'nın siyasi bir çözüm bulma konusundaki kararlılığını yineledi. Baerbock, "Krizden çıkmanın tek yolunun siyasi olduğu ve bunun tek yolunun diyalog kurmak olduğu konusunda hemfikiriz. Ne yazık ki, Rusya davranışlarıyla farklı bir dil konuşmaya devam ediyor. Rusya'nın gerilimi düşürme yolunda adım atmasını acilen talep ediyoruz. Daha fazla saldırgan davranış veya saldırganlık ciddi sonuçlara yol açacaktır" dedi.

Baerbock, "Yaptırımlar, etkili olduklarında en iyi etkiye sahiptir. Bu, dış dünyaya neyin zor görünebileceğini değil, neyin daha fazla etkiye sahip olduğunu göstermek için ekonomi ve finans alanlarında uygulayabileceğimiz yaptırımlar olacağı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

(Aylin Albayrak/ İHA)

Rusya'nın büyük bedeller ödeyeceğini açıkça belirtmeye devam edeceğiz
Rusya'nın büyük bedeller ödeyeceğini açıkça belirtmeye devam edeceğiz
Rusya'nın büyük bedeller ödeyeceğini açıkça belirtmeye devam edeceğiz
Rusya'nın büyük bedeller ödeyeceğini açıkça belirtmeye devam edeceğiz
Rusya'nın büyük bedeller ödeyeceğini açıkça belirtmeye devam edeceğiz

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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