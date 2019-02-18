Rusya'nın Çin'e Sattığı S-400'ler Fırtınada Zarar Gördü
23 dakika önce
Rusya'nın Çin'e sattığı S-400'ler teslimatı gerçekleştirecek geminin fırtınaya yakalanması nedeniyle zarar gördü.
Rusya
'nın Çin
'e sattığı S-400'ler teslimatı gerçekleştirecek geminin fırtınaya yakalanması nedeniyle zarar gördü. Şirket, yeni S-400'lerin gönderileceğini açıkladı.
Rus savunma sanayi şirketi Rostech Başkanı Sergey Çemezov, Çin'e gönderilirken yolda hasar gören S-400 füze savunma sistemlerinin yenisinin gönderileceğini açıkladı. Hasar gören füzelerin imha edildiğini belirten Çemezov, "Sözleşme uzun zaman önce imzalandı ancak kaza gerçekleşti. Füzeleri taşıyan gemi fırtınaya yakalandı, teslimat için yeni füzeleri üretiyoruz" dedi. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:04 Kaynak: İHA
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