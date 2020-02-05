Rusya'nın Çin sınırını kapatması Türk meyve ve sebze ihracatına yarayacak - Son Dakika

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Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin'in açıklamaları Rusya'nın Çin sınırını kapatması Türk meyve ve sebze ihracatına yarayacak

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin:

"Rusya'nın Çin'le sınırını kapatması bize artı olarak dönecek. Net gözle görülür bir ihracat artışımız oldu"

"Alternatif pazarlar bakıyoruz, bizim ağırlıklı görüştüğümüz, Asya ülkeleri"

BERLİN (AA) – Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Rusya'nın, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'le sınırını kapatmasının, Türk ihracatına olumlu yansıdığını belirterek, "Net gözle görülür bir ihracat artışımız oldu. Biz artan talebi karşılamaya hazırız." dedi.

Messe Berlin tarafından düzenlenen ve çok sayıda ülkeden yaş meyve ve sebze sektör temsilcilerinin yer aldığı Fruit Logistica 2020 rekor düzeyde katılımla başladı.

Sin, fuarda Türk basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni alternatif pazarlara girmek için fuarda yer aldıklarını ve Türk ürünlerine yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Sin, "Alternatif pazarlar bakıyoruz, bizim ağırlıklı görüştüğümüz, Asya ülkeleri. Bu ülkeler Çin, Malezya, Endonezya, Singapur, Vietnam. Narenciye ağırlıklı olarak ihracat planlıyoruz. Bizim sert çekirdekli dediğimiz kayısı, nektari, şeftali, kiraz. Bunları uçak kargo ile gönderiyoruz. Bu pazarlara kısmen girdiğimiz var ve geliştirmeye çalıştığımız var." diye konuştu.

Dünyada ticarette artan korumacılığa karşı yaş meyve ve sebze ihracatçıları olarak hazırlıklı olmaya çalıştıklarını belirten Sin, "Üretimimiz sürekli artıyor. Yaş sebze meyve de modaya benzer.Üniversiteler ve Tarım Bakanlığı ile yeni ürün geliştiriyoruz. Ülke olarak yeterli mi değil daha iyi olmak için çaba harcıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Çin'le sınırını koronavirüs salgını başladığı zaman kapattığını fakat bunun basında yer almadığını anlatan Sin, bunun Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatını olumlu etkileyeceğini vurguladı.

Sin, "Çin, Rusya'ya çok ciddi oranda, limon başta olmak üzere, yaş ve sebze ihracatı gerçekleştiriyordu. Çin'le sınırını kapatması bize bir artı olarak dönecektir. Net gözle görülür bir ihracat artışımız oldu. Biz artan talebi karşılamaya hazırız. " değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'den 50 firma katılıyor

Alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Fruit Logistica fuarında bu yıl 93 ülkeden 3 bin 300 firma yer alıyor Türkiye'den ise bireysel ve milli olmak üzere toplam 50 firma katılım gösterdi. Türkiye milli katılım altında bu yıl toplam bin metrekarelik alanda 35 firma ile temsil ediliyor.

Küresel tarımda önemli bir pozisyona sahip Türkiye'nin kendini tanıtabilmesi için iyi bir fırsat olarak değerlendirilen fuara, bireysel olarak 15 Türk firması katılıyor. Bu yıl Ekvator'un resmi partner ülke olduğu fuara, Koronavirüs salgını nedeniyle Çinli şirketlerin yüzde 50'si katılımını iptal etti.

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği'ne göre, Türkiye yıllık yaklaşık 54 milyon ton yaş meyve ve sebze üretiyor. Türkiye, geçen yıl 4 milyon ton yaş meyve ve sebze ihracatı yaparak 2,26 milyar dolar ihracat geliri elde etti.

Rusya, 746 milyon dolarla ülkenin yaş meyve ve sebze ihracatında birinci sırada yer alırken, Almanya 215 milyon dolarla ikinci ve Irak 165 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.