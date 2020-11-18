- Rusya'nın, Dağlık Karabağ'a uçakla nakliye sayısı 170'i aştı - Son Dakika

- Rusya'nın, Dağlık Karabağ'a uçakla nakliye sayısı 170'i aştı

18.11.2020 13:53

- Rusya'nın, Dağlık Karabağ'a uçakla nakliye sayısı 170'i aştı Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'a askeri sevkiyatın hala devam ettiğini açıklarken şuana kadar kargo uçaklarıyla nakliye sayısının 170'i aştığını duyurdu.

- Rusya'nın, Dağlık Karabağ'a uçakla nakliye sayısı 170'i aştı

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'a askeri sevkiyatın hala devam ettiğini açıklarken şuana kadar kargo uçaklarıyla nakliye sayısının 170'i aştığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'a yapılan Rus Barış Gücü askerlerinin sevkiyatına dair bilgi verildi. Rusya'dan 15. Motorlu Piyade Tugayı'nın, Dağlık Karabağ'daki tampon bölgeye sevkiyatının devam ettiği belirtilerek şuana kadar IL-76 ve AN-124 tipi kargo uçaklarıyla Rusya'daki Ulyanovsk Havaalanı'ndan Erivan'daki Eberuni Havaalanı'na toplamda 170'den fazla sefer düzenlendiği açıklandı. Seferler sırasında askeri personel, silah, teçhizat ve askeri malzemelerin taşındığı ifade edilirken son sevkiyatlara dair görüntüler de yayınlandı.

Rus Barış Gücü karargahı Hankendi'ye konuşlandırıldı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşekov, bölgede ateşkes kurallarına tam olarak uyulduğunu ifade ederken, "Şu anda ateşkes ve tüm çatışmalar ile ilgili gözetim barış gücü birimleri tarafından güney sorumluluk alanında 9 gözlem noktasında ve kuzey sorumluluk alanında 9 gözlem noktasında gerçekleştiriliyor. Laçin koridorunda Barış Gücü birliklerine ait konvoyların geçişini sağlayan 7 geçici gözlem noktası faaliyette. Komuta merkezinden barış operasyonunun koordine edildiği Rus Barış Gücü Karargahı Hankendi'ye konuşlandırıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açıklanan kararnamesi uyarınca Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ topraklarında insani müdahale merkezinin kurulmasını organize etti" şeklinde konuştu.

- Rusya'nın, Dağlık Karabağ'a uçakla nakliye sayısı 170'i aştı
- Rusya'nın, Dağlık Karabağ'a uçakla nakliye sayısı 170'i aştı
- Rusya'nın, Dağlık Karabağ'a uçakla nakliye sayısı 170'i aştı
- Rusya'nın, Dağlık Karabağ'a uçakla nakliye sayısı 170'i aştı

Dağlık Karabağ, Barış Gücü, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika - Rusya'nın, Dağlık Karabağ'a uçakla nakliye sayısı 170'i aştı - Son Dakika


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