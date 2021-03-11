Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 35 azaldı

Rusya'nın dış ticaret fazlası, Ocak 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 azalarak 9,8 milyar dolara geriledi.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkenin ihracatı Ocak 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,9 azalarak 26,6 milyar dolara düşerken, ithalatı yüzde 3 artışla 16,8 milyar dolara çıktı.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 35 düşerek 9,8 milyar dolara, ticaret hacmi de yüzde 8,7 azalarak 43,4 milyar dolara geriledi.

Dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz ihracatçılarından Rusya'nın dış satımında Ocak 2020'de yüzde 66,4 olan yakıt ve enerji ürünlerinin payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 55,7'ye düştü.

Rusya'nın, ana ticaret ortaklarından Türkiye ile ticaret hacmi yüzde 4,2 gerileyerek 2,1 milyar dolara, Çin ile yüzde 10,1 azalarak 8,5 milyar dolara, Almanya ile yüzde 17,5 düşerek 2,9 milyar dolara ve Hollanda ile yüzde 27,8 gerileyerek 2,2 milyar dolara geriledi.