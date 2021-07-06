Rusya'da 28 kişinin bulunduğu uçakla temas kesildi - Son Dakika

Rusya'nın uzak doğusundaki Kamçatka yarımadasında 28 kişinin bulunduğu uçak ile bağlantının kesildiği bildirildi.

Rusya'nın uzak doğusundaki Petropavlovsk-Kamçatski'den kalkan ve toplam 28 kişiyi taşıyan An-26 tipi uçağın hava trafik kontrolü ile teması kaybettiği duyuruldu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı bir helikopter ve arama kurtarma ekiplerinin kurtarma operasyonuna hazır olduğu aktarıldı.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda ise tüm acil servislerin uyarıldığı, iki helikopter ve özel bir uçağın bölgeye yönlendirildiği kaydedildi. Uçağın varış noktasının Kamçatka Yarımadası'nın kuzeyindeki Palana olduğu belirtildi. Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan ilk açıklamaya göre uçakta 1'i çocuk olmak üzere 22 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyor. Bölge Savcılığına göre ise uçakta 23 yolcu ve 6 mürettebat olmak üzere 29 kişi yer alıyor.

-İHA-