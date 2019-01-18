Son Dakika Haberleri: Rusya'nın Doğusunda İki Savaş Uçağı Düştü

Rusya'nın Doğusunda İki Savaş Uçağı Düştü

1 saat önce

Rusya'nın doğusunda Japon Denizi üzerinde iki adet Rus Su-34 savaş uçağı havada çarpışarak düştü.

Rusya'nın Doğusunda İki Savaş Uçağı Düştü, System.String[]
Rusya'nın doğusunda Japon Denizi üzerinde iki adet Rus Su-34 savaş uçağı havada çarpışarak düştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Habarovsk bölgesinde sahile 35 kilometre uzaklıkta deniz üzerinde mühimmatsız olarak eğitim uçuşu yapan iki Su-34 model avcı bombardıman uçağının, manevra çalışmaları esnasında birbiriyle çarpıştığı bildirildi.

Uçakların düşmesi esnasında pilotların fırlatma sistemi sayesinde paraşütle denize indiği belirtilen açıklamada, iki helikopter ve bir uçağın pilotları kurtarmak üzere gönderildiği kaydedildi.

Rus yapımı Su-34 model çok amaçlı avcı bombardıman uçağının zor meteorolojik koşullarda hava ve karadaki düşman hedeflerine yönelik yüksek hassasiyetli saldırılarda kullanmak üzere tasarlandığı biliniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:48 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Güncel
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