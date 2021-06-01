Rusya'nın domates ithalat kotasını artırması sektör temsilcilerini sevindirdi

Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği domates kotasını artırması ihracatçıları mutlu etti.

Ülke ekonomisine sunduğu katkıyla dikkati çeken yaş meyve sebze sektörü, Rusya Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan kararnameyle, Türkiye'den ithal edilen domatesin kotasının 250 bin tondan 300 bin tona çıkarılmasını sevinçle karşıladı.

Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektörü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kavak, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde tarımın öneminin bir kez daha öne çıktığını söyledi.

Bu dönemde yaş meyve sebze sektöründe önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Kavak, sektör olarak çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü aktardı.

Kavak, Rusya'nın Türkiye'den domates ithalat kotasının artmasının son derece önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu

"Sektör temsilcileri olarak bu durumu sevinçle karşılıyoruz. İhracatçılarımız açısından önemsenen bir konuydu. Rusya, bizim için önemli bir pazar. Yaş meyve sebze ihracatının büyük bir bölümünü bu ülkeye yapıyoruz. Dolayısıyla bu kotanın artırılması önemli. Sektör olarak son derece başarılı ihracat politikası izliyoruz. Pazarlarımızı genişletme çalışması içerisindeyiz. Tek pazara bağımlı kalmak yerine, biraz daha pazarlarımızı genişletmek istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız var. Rusya'yla iyi bir gelişme kaydediyoruz. Bu anlamda kotanın artırılması da güzel bir gelişme. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

"Pazar çeşitliliği için devletimizin desteği var"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin de Rusya'nın domates kotasını artırmasının önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Sektörde Rusya'nın ana pazarlardan biri olduğunu anımsatan Sin, "Pazar çeşitliliği için devletimizin desteği var. Elimizdeki pazarları koruyarak, bu pazarları geliştirmeye çalışacağız. Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatı kotasını 250 binden 300 bin tona yükseltmesi olumlu bir gelişme. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu durum, bize önümüzdeki süreçte moral ve motivasyon olacak." diye konuştu.

Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz da Rusya'ya ihracatın artmasının üreticiye artı bir değer sunacağını dile getirdi.

Bu durumun üretici ve ihracatçı tarafından sevinçle karşılandığını anlatan Yılmaz, "Domates ihracat kotamızın 50 bin ton artırılması çiftçimizi, üreticimizi memnun edecektir. Bu da çiftçimizin daha fazla para kazanmasına yol açacaktır. " ifadelerini kullandı.