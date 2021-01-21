Son dakika haber! Rusya'nın domates kotasını yükseltmesi üreticileri ve ihracatçıları sevindirdi - Son Dakika

Son dakika haber! Rusya'nın domates kotasını yükseltmesi üreticileri ve ihracatçıları sevindirdi

21.01.2021 12:05

Gelen son dakika haberine göre Rusya'nın Türkiye'den ithal edilen domates kotasını 50 bin ton artırarak 250 bin tona yükseltmesi, örtü altı tarımda söz sahibi Antalya'daki üreticileri ve ihracatçıları sevindirdi.

Rusya'nın Türkiye'den ithal edilen domates kotasını 50 bin ton artırarak 250 bin tona yükseltmesi, örtü altı tarımda söz sahibi Antalya'daki üreticileri ve ihracatçıları sevindirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı domates kotasının 250 bin tona çıktığı açıklamasını sektör temsilcileri değerlendirdi.

Bu karar, örtü altı domates üretiminde ülke üretiminin büyük bir bölümünü karşılayan Antalyalı üreticilerin yüzünü güldürdü.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, AA muhabirine, domates kotasını ihracatın önündeki en önemli engellerden biri olarak değerlendirdi.

Kotanın yükseltilmesi konusunda başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür eden Çandır, "Rusya'nın domates kotasını 200 bin tondan 250 bin tona çıkarması umut verici bir gelişme ancak bizim talebimiz ihracatımızın önündeki engellerin tamamen kaldırılması yönünde." dedi.

Çandır, üretici ve ihracatçı, ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılarak, ürettiği sağlıklı ürünleri dünya sofralarına ulaştırmayı umut ettiğini kaydetti.

"Kotanın yükseltilmesi fayda sağlayacak"

Yaş sebze ve meyve ihracatçısı Cüneyt Doğan da emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kararın kendilerini umutlandırdığını vurgulayan Doğan, "Kotanın yükseltilmesi bize fayda sağlayacak, kısa dönem için güzel bir karar ancak biz kotasız ihracat yapmak istiyoruz. Türkiye için domates ihracatının önünün açılabilmesi için kotanın kaldırılması gerekiyor. Kota sınırlamasının tamamen kaldırılması yönünde girişimlerimiz var." ifadesini kullandı.

"Gıdaya kota koymak yanlış uygulama"

Yaş sebze ve meyve ihracatçısı Abdullah Bulut da kotanın yükseltilmesi yönünde bir beklenti içinde olduklarını, olumlu sonuçlandığını söyledi.

Kısa süreli de olsa 50 bin tonluk miktarın hem üreticiyi hem de ihracatçıyı sevindirdiğini belirten Bulut, "Dünyadaki her insanın sağlıklı gıdaya ulaşması gerekiyor. Gıdaya kota koymak, insanların taze sebze ve meyve ulaşmasını engellemek son derece yanlış bir uygulama. Rusya'nın da en kısa zamanda bu kota uygulamasını kaldıracağına inanıyoruz." diye konuştu.

Üreticinin doğru planlama yapabilmesi için mutlaka kota sınırlamasının kaldırılması gerektiğine değinen Bulut, yeni kotayla sevkiyatların 4-5 gün sonra yapılmaya başlayacağını bildirdi.

"Karar bizi rahatlattı"

Demre Hal Komisyoncular Derneği Başkanı Orhan Avcı da bölgenin domates üretimi konusunda önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Bölgeden üretilen ürünün tamamının ihracata gittiğini anlatan Avcı, "Kararı duyunca rahat bir nefes aldık. Güzel bir gelişme bizim için. İnşallah kotanın tamamen kaldırıldığına ilişkin kararı da en kısa zamanda alırız." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika haber! Rusya'nın domates kotasını yükseltmesi üreticileri ve ihracatçıları sevindirdi
Son dakika haber! Rusya'nın domates kotasını yükseltmesi üreticileri ve ihracatçıları sevindirdi
Son dakika haber! Rusya'nın domates kotasını yükseltmesi üreticileri ve ihracatçıları sevindirdi
Son dakika haber! Rusya'nın domates kotasını yükseltmesi üreticileri ve ihracatçıları sevindirdi

Türkiye, Antalya, Domates, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Rusya'nın domates kotasını yükseltmesi üreticileri ve ihracatçıları sevindirdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kızının regl olduğunu duyurduğu için tepki çeken Ceyda Düvenci, ünlüleri ikiye böldü Ağrı şikayetiyle doktora giden adamın kulağından çıkanlar dehşete düşürdü Dünyaca ünlü yıldızlar, yeni ABD başkanı Joe Biden'ı törende yalnız bırakmadı! Lady Gaga kıyafetiyle mesaj verdi Bağdat'ta intihar saldırısı: 28 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı Sumudica yeni takımına, eski takımı Gaziantep'in taktiğini vererek maçı kazandırdı Hiçbir hastalığı olmayan 90 yaşındaki Yunus dede sırrını paylaştı: 30 yıldır kar suyu içiyorum Harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri yarın yapılacak Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi
Son Dakika! 375 firmaya fahiş fiyat artışı nedeniyle 12 milyon TL ceza kesildi Son Dakika! 375 firmaya fahiş fiyat artışı nedeniyle 12 milyon TL ceza kesildi         
12:50
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun başvurusuna ikinci kez ihlal kararı verdi Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun başvurusuna ikinci kez ihlal kararı verdi         
12:26
İspanya'dan Hazard'ın F.Bahçe'ye transferi için açıklama: Türkiye'ye gelmesi imkansız İspanya'dan Hazard'ın F.Bahçe'ye transferi için açıklama: Türkiye'ye gelmesi imkansız         
12:01
HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapınca ortalık karıştı HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapınca ortalık karıştı         
11:25
Denizli'de avcı vahşeti! Vurdukları yavru domuzu, köpeklere parçalattılar Denizli'de avcı vahşeti! Vurdukları yavru domuzu, köpeklere parçalattılar         
11:14
Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı         
11:08
Başkanlık hesabını kullanmaya başlayan Joe Biden, ünlülerden sadece Chrissy Teigen'i takip etmeye başladı Başkanlık hesabını kullanmaya başlayan Joe Biden, ünlülerden sadece Chrissy Teigen'i takip etmeye başladı         
10:36
Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı         
09:45
Ermeni lobisi, Joe Biden'ı yemin eder etmez markaja aldı: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın Ermeni lobisi, Joe Biden'ı yemin eder etmez markaja aldı: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın         
09:08
Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada         
09:06
Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü         
08:41
3 yıldır aradığı kızının en son pavyonda görüldüğünü öğrenen anne isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar 3 yıldır aradığı kızının en son pavyonda görüldüğünü öğrenen anne isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar         
08:07
Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! "Çok üzücü bir durum var" diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor         
07:26
Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu         
00:02
Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu? Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu?         
22:31
Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 13:08:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Rusya'nın domates kotasını yükseltmesi üreticileri ve ihracatçıları sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei