Son dakika haberleri... Rusya'nın Donetsk'e düzenlediği saldırıda bilanço ağırlaşıyor: 33 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Rusya'nın Donetsk'e düzenlediği saldırıda bilanço ağırlaşıyor: 33 ölü

12.07.2022 12:07

Son dakika habere göre - Rusya'nın Donetsk'e düzenlediği saldırıda bilanço ağırlaşıyor: 33 ölü Rusya'nın, 9 Temmuz'da Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki 5 katlı bir binayı hedef alması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

- Rusya'nın Donetsk'e düzenlediği saldırıda bilanço ağırlaşıyor: 33 ölü

DONETSK - Rusya'nın, 9 Temmuz'da Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki 5 katlı bir binayı hedef alması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Chasiv Yar kentindeki 5 katlı bir apartmanı vurması sonucu bilanço ağırlaşıyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, "Chasiv Yar'daki binada devam eden arama çalışmalarında bir çocuğun cansız bedeni bulundu. Kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 33 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altından 9 kişi kurtarıldı. Çalışmalar devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Rusya, 9 Temmuz'da Chasiv Yar kentindeki 5 katlı binayı hedef almış ve binanın 2 girişi de tamamen yıkılmıştı.

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Rusya, Ukrayna'da okulları hedef almaya devam ediyor Rusya, Ukrayna'da okulları hedef almaya devam ediyor ÇASOV YAR - Donetsk bölgesindeki Çasov Yar şehri Rus güçlerince vuruldu (2) ÇASOV YAR - Donetsk bölgesindeki Çasov Yar şehri Rus güçlerince vuruldu (2)
Kaynak: İHA

Ukrayna, Donetsk, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Rusya'nın Donetsk'e düzenlediği saldırıda bilanço ağırlaşıyor: 33 ölü - Son Dakika

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