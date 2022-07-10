Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Kurtarma operasyonları devam ediyor. Enkaz altından 6 cansız beden ve 5 yaralı çıkardık" ifadelerini kullanmıştı. Kyrylenko ayrıca 1'i 9 yaşında olmak üzere en az 34 kişinin enkaz altında bulunduğunu bildirmişti. - DONETSK

Kaynak: İHA

Ukrayna, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Rusya'nın Donetsk'e düzenlediği saldırıda can kaybı 15'e yükseldi - Son Dakika

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