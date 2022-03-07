Rusya'nın Dublin Büyükelçiliğinin kapısına kamyonuyla çarpan sürücü gözaltına alındı - Son Dakika

Rusya'nın Dublin Büyükelçiliğinin kapısına kamyonuyla çarpan sürücünün gözaltına alındığı bildirildi.

İrlanda basınındaki haberlere göre, TSİ 16.30 sıralarında bir kişi, içerisinde dini malzemeler bulunan kamyonunu Rusya'nın Dublin Büyükelçiliği kapısına doğru sürdü.

Kamyonuyla elçiliğin kapısına çarparak belli bir mesafeye kadar ilerleyen sürücü, daha sonra kamyondan indi ve Ukrayna'daki saldırıların kurbanları olduğu iddia edilen fotoğrafları çevredekilere dağıttı.

Olayın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Rus Büyükelçiliği, eylemin Viyana Sözleşmesi'nin ihlali olduğunu belirtti

Rusya'nın Dublin Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, olayın "barışçıl bir diplomatik misyona yönelik suç teşkil eden bir delilik eylemi" olarak nitelendiği ve kınandığı bildirildi.

Söz konusu eylemin, 1961 Diplomatik İlişkilere İlişkin Viyana Sözleşmesi'nin 22. maddesinin "açık ve bariz ihlali" olduğu belirtilen açıklamada, İrlanda makamlarının elçilik personelinin güvenliğini sağlamak için kapsamlı önlemler alması talep edildi ve elçiliğin, İrlanda Dışişleri Bakanlığıyla temas halinde olduğu kaydedildi.

İrlanda'da protestocular, Rus Büyükelçisi'nin aracını tekmelemişti

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 25 Şubat'ta İrlanda'da bir grup gösterici, Rusya'nın Dublin Büyükelçisi Yuriy Filatov'u yuhalayarak aracı tekmelemişti.

Protestocular, Rus Büyükelçisinin bulunduğu aracı durdurarak yuhalamış ve ellerindeki Ukrayna bayraklarını aracın camlarına asmaya çalışmıştı. Bazı göstericiler ise araca su şişeleri fırlatmış ve tekmelemişti.

Rus Büyükelçi Filatov, geçen hafta Rus medyasına verdiği röportajda, büyükelçilik personelinin ölüm tehditleri aldığını iddia etmiş, Rus çocukların da İrlanda okullarında zorbalığa maruz kaldığını öne sürmüştü.