Rusya'nın ele geçirdiği Herson görüntülendi - Son Dakika
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Rusya'nın ele geçirdiği Herson görüntülendi

25.02.2022 13:48

- Rusya'nın ele geçirdiği Herson görüntülendi Rusya'nın Ukrayna operasyonunda ele geçirdiği Herson'dan çekilen görüntüler bölgede yaşananları gözler önüne serdi.

- Rusya'nın ele geçirdiği Herson görüntülendi

KİEV - Rusya'nın Ukrayna operasyonunda ele geçirdiği Herson'dan çekilen görüntüler bölgede yaşananları gözler önüne serdi.

Rusya'nın dün sabah saatlerinde başlattığı Ukrayna'ya yönelik operasyonu devam ederken, Herson'un Rus kontrolüne geçtiği açıklanmıştı. Herson'dan çekilen görüntüler bölgede yaşananları gözler önüne serdi. Bir Ukraynalının kaydettiği görüntülerde patlayan benzin istasyonu, parçalanmış araçlar ve askerlerin cansız bedenleri dikkat çekti. Görüntüleri kaydeden kişi, "Bizim aracımızın tekerleri patlamış belli ki, ateş açmışlar. Tır dörtlüleri açmış bekliyor. Benzin istasyonuna geçiyoruz ve burada gaz hattı yanıyor. Benzin istasyonu harap olmuş durumda. Tahrip olmuş bir Rus tankı var. Sanırım hava saldırısı sonucu tahrip edilmiş. Benzinliğin içinde ters dönmüş bir araç da var. Diğer askeri araçlarda biraz ilerde. Top atan silahlar da var. Köprüde ilerlemek mümkün ancak çok fazla taş var yolda ve köprü tahrip edilmiş durumda. Ölmüş insanlar hala köprüde duruyor ve kimse gelip almamış. Daha çekmek istemiyorum" ifadeleriyle korkunç tabloyu anlattı.

"Aman Allah'ım"

Bir başka görüntüde ise pencereden çekim yapan kadın uçak saldırısı anlarını kayda aldı. Saldırının ardından panikle güvenli bir alana kaçan ev halkı, "Ben göremiyorum. Aman Allah'ım. Çabuk yer altı sığınağına doğru koşun" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın ele geçirdiği Herson görüntülendi
Rusya'nın ele geçirdiği Herson görüntülendi
Rusya'nın ele geçirdiği Herson görüntülendi
Rusya'nın ele geçirdiği Herson görüntülendi

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Kaynak: İHA

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