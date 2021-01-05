Rusya'nın en büyük havalimanına Türk şirket imzası - Son Dakika

Rusya'nın en büyük havalimanına Türk şirket imzası

05.01.2021 12:12
Rusya'nın en büyük havalimanına Türk şirket imzası, System.String[]

Moskova Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı B ve C terminallerinin yapımını üstlenen Rönesans İnşaat, Rusya'nın en büyük havalimanı Sheremetyevo'nun 1 No'lu pistini 10 ay gibi rekor bir sürede yeniledi.

Moskova Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı B ve C terminallerinin yapımını üstlenen Rönesans İnşaat, Rusya'nın en büyük havalimanı Sheremetyevo'nun 1 No'lu pistini 10 ay gibi rekor bir sürede yeniledi.

Rönesans İnşaat grup şirketlerinden Energo-Stroy tarafından yapımı üstlenilen Sheremetyevo Uluslararası Havaalanı, yenilenmiş VPP-1 iniş-kalkış pisti, 24 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen tören ile hizmete açıldı.

Tüm müteahhitlik çalışmaları Rönesans Holding grup şirketi Rönesans İnşaat tarafından gerçekleştirilen iniş-kalkış pisti, 3 bin 352 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde. Yenilenen hali ile asfalt kalınlığı 2 metreyi aşan pist bundan böyle Airbus A380 ve benzeri büyük ölçekli uçaklara da ev sahipliği yapabilecek. Son teknoloji meteoroloji ekipmanları, buzlanma erken uyarı ve pist aydınlatma sistemlerinin de kullanıldığı projede, 60 yıl önce yapılan ilk pist tamamen kaldırılarak yeni bir pist inşa edildi. Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı'nın, saatlik iniş kalkış operasyon sayısının 90 seferden 135 sefere çıkarılması hedefleniyor.

Rusya'nın önde gelen devlet adamları, Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev, Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı ve Rusya Federasyonu Sivil Havacılık İdaresi (RFCAA) Başkanı Alexander Neradko da törene katıldı. Açılış töreninde konuşma yapan Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev, içinde bulunulan pandeminin zorlu koşullarına ve projenin bir taraftan aktif kullanımı devam eden bir havalimanında gerçekleştirilmesine rağmen, 10 gibi rekor bir sürede tamamlanmasında emeği geçen başta Rönesans yetkilileri olmak üzere herkese teşekkür etti. 110 milyon dolar maliyetle tamamlanan projede 300'den fazla iş makinesi fiilen çalıştı, 290 bin metre küp beton, 650 bin ton mıcır ve 450 kilometreyi aşan elektrik ve iletişim kablosu kullanıldı.

(İHA)

Rusya'nın en büyük havalimanına Türk şirket imzası
Rusya'nın en büyük havalimanına Türk şirket imzası
Rusya'nın en büyük havalimanına Türk şirket imzası

Rönesans, Moskova, İnşaat, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rusya'nın en büyük havalimanına Türk şirket imzası - Son Dakika Ekonomi


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