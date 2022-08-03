Rusya'nın en büyük internet alışveriş markasının deposunda yangın: 11 yaralı - Son Dakika
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Rusya'nın en büyük internet alışveriş markasının deposunda yangın: 11 yaralı

03.08.2022 18:03
Rusya'nın en büyük internet alışveriş markasının deposunda yangın: 11 yaralı

Rusya'nın en büyük internet satış markası Ozon'a ait bir depoda çıkan yangında 11 kişi yaralandı.

Rusya'nın en büyük internet satış markası Ozon'a ait bir depoda çıkan yangında 11 kişi yaralandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Petrovskoye köyü yakınlarında bulunan Rus internet satış markası Ozon'a ait bir depoda öğle saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Yaklaşık 50 bin metrekare alana kurulu olan lojistik deposundaki yangın havalandırma borularındaki oksijen nedeniyle kısa sürede tüm binaya yayıldı. Lojistik deposunda çalışan bin kişi yangının başlaması ile kendilerini depodan dışarı atarken, izdiham ve dumandan etkilenen 11 kişi yaralandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangına 2 adet KA-32 tipi yangın söndürme helikopteri, 32 yangın söndürme aracı ve 96 itfaiye personeli ile müdahale edildiği aktarıldı. Bakanlık, yangının elektrik sistemlerinden kaynaklanan bir arıza nedeniyle çıktığı belirtti. Moskova Savcılığı tarafından yapılan açıklamada ise, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı ve sorumluların araştırıldığı duyuruldu.

Ozon, yangında müşterilerin kaybolan ürünleriyle ilgili geri ödemeler yapılacağı duyurdu. Rusya Sigortacılar Birliği Başkanı İgor Yurgens yaptığı açıklamada, yanan deponun sigortalı olduğunu ifade etti. Çıkan yangın sonrasında Ozon markasının Moskova borsasındaki değerinde ise düşüş yaşandı. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Moskova, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'nın en büyük internet alışveriş markasının deposunda yangın: 11 yaralı - Son Dakika

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