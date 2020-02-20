Rusya'nın en değerli internet şirketi Yandex - Son Dakika
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Rusya'nın en değerli internet şirketi Yandex

12 dakika önce

Ekonomi dergisi Forbes, Rusya'nın en değerli internet şirketlerini açıkladı.

Rusya'nın en değerli internet şirketi Yandex, System.String[]

Ekonomi dergisi Forbes, Rusya'nın en değerli internet şirketlerini açıkladı.

Forbes dergisinin hazırladığı, "Rusya'daki en değerli 20 Runet (Rus internet ağı) şirketi" listesi açıklandı.

Listeye göre, Türkiye'de de faaliyet gösteren Yandex şirketi, yaklaşık 14,6 milyar dolarlık değeriyle birinci sırada yer aldı.

Listenin ikinci sırasında, Turkcell'le çeşitli iş birliği görüşmeleri yürüttüğü bilinen, yaklaşık 5,3 milyar dolarlık piyasa değeriyle Mail.ru Group, üçüncü sırasında ise internet üzerinden ürün ve hizmet satışlarına odaklanan 3,8 milyar dolarlık değeriyle Avito bulunuyor.

Derginin haberine göre, liste yalnızca Rusya'da kurulmuş internet şirketlerini kapsarken, şirketlerin küresel faaliyetlerinin hacmi değerlendirmeye alınmadı.

Öte yandan, Forbes tarafından yayınlanan bir başka listede, Rus elektronik perakendecilik şirketi Wildberries'in sahibi Tatyana Bakalçuk'un 1,4 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zengin kadını olduğu bildirilmişti.

Ekonomi, Forbes, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:42 Kaynak: AA
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