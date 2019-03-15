Rusya'nın En Eşsiz Gerçekleri ! Orada 10 Milyon Bekar Kız Var

Dünyanın en en soğuk şehirlerinden, dünyanın en büyük aktif volkanlarına kadar pek çok kendine has özelliği ile ön plana çıkan Rusya'da duyanları şaşırtan pekçok ilginç gelenek mevcuttur.

Dünyanın en en soğuk şehirlerinden, dünyanın en büyük aktif volkanlarına kadar pek çok kendine has özelliği ile ön plana çıkan Rusya'da duyanları şaşırtan pekçok ilginç gelenek mevcuttur. Dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip olan Rusya, güçlü politikası, zengin yer altı kaynakları ve güzel kadınlarıyla dünya'da önemli bir konuma sahiptir.Aynı zamanda doğal güzellikleri ve muhteşem yapılarıyla yılda milyonlarca turisti ağırlamaktadır. Bu ihtişamlı ülkenin garip ve olağandışı özellikleri de yok değildir.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Rusya "Boeing 737 Max" Tipi Uçaklara Hava Sahasını Kapattı

Dünyaevine Giren Hazal Kaya, Ev Sahibiyle Davalık Oldu

TOKİ'nin 50 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Başvuru Sayısı 125 Bini Aştı

Erdoğan'ın Canlı Yayınına "Yumurta" Sorusu Damga Vurdu