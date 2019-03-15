Son Dakika Haberleri: Rusya'nın En Eşsiz Gerçekleri ! Orada 10 Milyon Bekar Kız Var

Rusya'nın En Eşsiz Gerçekleri ! Orada 10 Milyon Bekar Kız Var

1 saat önce

Dünyanın en en soğuk şehirlerinden, dünyanın en büyük aktif volkanlarına kadar pek çok kendine has özelliği ile ön plana çıkan Rusya'da duyanları şaşırtan pekçok ilginç gelenek mevcuttur.

Dünyanın en en soğuk şehirlerinden, dünyanın en büyük aktif volkanlarına kadar pek çok kendine has özelliği ile ön plana çıkan Rusya'da duyanları şaşırtan pekçok ilginç gelenek mevcuttur. Dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip olan Rusya, güçlü politikası, zengin yer altı kaynakları ve güzel kadınlarıyla dünya'da önemli bir konuma sahiptir.Aynı zamanda doğal güzellikleri ve muhteşem yapılarıyla yılda milyonlarca turisti ağırlamaktadır. Bu ihtişamlı ülkenin garip ve olağandışı özellikleri de yok değildir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:54 Kaynak: Youtube

Rusya Federasyonu, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya "Boeing 737 Max" Tipi Uçaklara Hava Sahasını Kapattı Dünyaevine Giren Hazal Kaya, Ev Sahibiyle Davalık Oldu

TOKİ'nin 50 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Başvuru Sayısı 125 Bini Aştı Erdoğan'ın Canlı Yayınına "Yumurta" Sorusu Damga Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 13:14:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'nın En Eşsiz Gerçekleri ! Orada 10 Milyon Bekar Kız Var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]