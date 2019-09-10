Son Dakika Haberleri: Rusya'nın enerji gelirleri düştü
Son Dakika Ekonomi Haber

Rusya'nın enerji gelirleri düştü

1 saat önce

Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri bu yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9, doğal gaz ihracatı gelirleri yüzde 5,3 azaldı.

Rusya'nın enerji gelirleri düştü, System.String[]

Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri bu yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9, doğal gaz ihracatı gelirleri yüzde 5,3 azaldı.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkenin petrol ihracatı gelirleri ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 azalarak 69,3 milyar dolara düştü. Bu dönemde doğal gaz ihracatı gelirleri ise yüzde 5,3'lük azalışla 25,7 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde doğal gaz ihracat hacmi yüzde 2,5 azalarak 126,8 milyar metreküpe düştü. Söz konusu dönemde Rusya'nın petrol ihracat hacmi yüzde 1,4'lük artışla 149,6 milyon tona çıktı. İhracat hacmindeki bu artışa rağmen uluslararası piyasada petrol fiyatlarının düşmesi, gelirlerin azalmasında etkili oldu.

Ocak-temmuz döneminde Rusya'nın kömür ihracatı gelirleri yüzde 9,1 artarak 9,8 milyar dolara, ihracat hacmi de yüzde 9,1 artarak 118,4 milyon tona çıktı.

Rusya, geçen yıl petrol ihracatından toplam 129 milyar dolar, doğal gaz ihracatından ise toplam 49,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

İhracat, Rusya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD basınından çarpıcı iddia: Trump yüzünden ABD Rusya'daki ajanını geri çağırdı
Bankalardaki altın hesapları rekor seviyeye ulaştı Çinli iş adamı, ölen kedisini 35 bin dolara klonlattı Profesör, anadili unutulduğu için kendisini yaktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 16:23:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'nın enerji gelirleri düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]