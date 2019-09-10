Rusya'nın enerji gelirleri düştü
1 saat önce
Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri bu yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9, doğal gaz ihracatı gelirleri yüzde 5,3 azaldı.
Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri bu yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9, doğal gaz ihracatı gelirleri yüzde 5,3 azaldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:50
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