Son Dakika Haberleri: Rusya'nın enerji gelirleri düştü
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Rusya'nın enerji gelirleri düştü

1 saat önce

Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri bu yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9, doğal gaz ihracatı gelirleri yüzde 5,3 azaldı.

Rusya'nın enerji gelirleri düştü, System.String[]

Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri bu yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9, doğal gaz ihracatı gelirleri yüzde 5,3 azaldı.

Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:50 
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