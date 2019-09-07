Son Dakika Haberleri: Rusya'nın esir değişimi kapsamında bıraktığı Ukraynalı tutuklular Kiev'de
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Rusya'nın esir değişimi kapsamında bıraktığı Ukraynalı tutuklular Kiev'de

11 dakika önce

Rusya ile Ukrayna arasında uzun zamandır beklenen tutuklu takası cumartesi günü yapıldı.

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Rusya ile Ukrayna arasında uzun zamandır beklenen tutuklu takası cumartesi günü yapıldı. Rus tutukluları taşıyan savaş uçağı Ukrayna'nın başkenti Kiev'den kalktığı sırada, Rusya başkenti Moskova'dan Ukraynalı tutukluluları taşıyan uçak havalandı.

Ukrayna, Rusya, Kiev, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:48 
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