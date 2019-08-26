"Rusya'nın G7'ye dahil edilmesine yönelik fikir birliği oluşmadı"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 Zirvesi'nde Rusya'nın G7'ye tekrar dahil edilmesine yönelik liderler arasında fikir birliğinin oluşmadığını belirtti.

Macron, Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

G7 ülkelerin liderlerinin, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması ve bölgede istikrarla barışın sağlanması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirten Macron, "Şartlar oluşursa, (ABD Başkanı Donald) Trump ve (İran Cumhurbaşkanı Hasan) Ruhani, birbirleriyle görüşmeye hazır olduğunu söyledi." ifadesini kullandı.

Macron, bu konuda Ruhani ile gelecek saatlerde telefon görüşmesi gerçekleştireceğini aktardı.

"Ukrayna krizi sonlanmadan Rusya'yı davet etmek uygun değil"

Zirvede, Ukrayna'yı da ele aldıklarını ve eylülde Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna'nın bir zirve düzenleyeceğini belirten Macron, şunları söyledi:

"Rusya'nın G7'ye tekrar dahil edilmesine yönelik fikir birliği oluşmadı. Ukrayna krizi sonlanmadan Rusya'yı G7'ye resmi olarak davet etmek uygun değil. Bununla beraber, Rusya ile ilişki içerisinde olmanın önemli olduğu hususunda anlaştık."

Macron, liderlerin İdlib'deki durumdan endişe duyduğunu ifade etti.

İnternette nefret içerikli paylaşımların kaldırılması için çoğu ülkenin imzaladığı bir anlaşma yaptıkları bilgisini paylaşan Macron, ancak bu konuda ABD ile bir anlaşmaya varılamadığını söyledi.

Macron, G7 Zirvesi'nin üçüncü ve son gün oturumlarının ardından Trump ile düzenlediği ortak basın toplantısında, gelecek haftalarda Trump ve Ruhani'nin görüşmesini istediğini belirterek, "Görüşmenin gerçekleşebilmesi ve anlaşma yapılabilmesi için şartları oluşturduk." ifadelerini kullanmıştı.

Trump da Rusya'nın yeniden G7 Zirvesi'ne davet edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruya, "Bence, Rusya'yı çadıra almak, dışarıda bırakmaktan daha iyidir." yanıtını vermişti.