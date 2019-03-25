Son Dakika Haberleri: Rusya'nın Golan Tepeleri'ne İlişkin Pozisyonu Değişmedi"

Rusya'nın Golan Tepeleri'ne İlişkin Pozisyonu Değişmedi"

44 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Golan Tepelerine ilişkin Rusya'nın resmi pozisyonunun değişmediğini bildirdi.

Rusya'nın Golan Tepeleri'ne İlişkin Pozisyonu Değişmedi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Golan Tepelerine ilişkin Rusya'nın resmi pozisyonunun değişmediğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bogdanov, Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdülhafiz Nüfel ile görüştü.

Görüşmede Gazze'de aniden gerginleşen durumun ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Bu bağlamda, saldırgan söylemlerden kaçınmak ve olumsuz bir senaryoda durumun daha da büyümesini önlemeye yönelik tedbirler almak gerektiği vurgulandı." denildi.

Bogdanov, Rus TASS haber ajansına, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede de "Bundan önce de sonra da (Rusya'nın pozisyonunda) hiçbir şey değişmedi." ifadelerini kullandı.

Rusya, ABD'nin, Golan Tepeleri'nde İsrail'in egemenliğini tanımasının uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğunu, Suriye krizinin çözümünü engelleyeceğini ve Orta Doğu'daki durumu ağırlaştıracağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını bugün imzalamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:29 Kaynak: AA

Orta Doğu, Amerika Birleşik Devletleri, Golan Tepeleri, Rusya Federasyonu, Güncel
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